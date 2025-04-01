В Івано-Франківську судитимуть ОЗГ, яка організувала підпільне виробництво побутової хімії під виглядом відомих брендів

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які виготовляли контрафактну побутову хімію під виглядом відомих світових брендів. Їм інкриміновано незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, а також підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних особи – підприємця та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 205-1 ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що організатор групи – 39-річний житель Івано-Франківська разом із трьома спільниками налагодив схему незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої побутової хімії.

Підпільний цех діяв на території Івано-Франківська, де в орендованому приміщенні фальсифікат «брендували» етикетками відомих українських та міжнародних торговельних марок. Товар реалізовували оптом і вроздріб у магазинах на території області, а також пересилали в інші регіони за допомогою логістичних компаній. Незаконний дохід від реалізації фальсифікованої продукції учасники групи розділяли між собою.

Такими діями завдано збитків на понад 3 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДПК НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура