В Івано-Франківську судитимуть проросійського пропагандиста, який радів окупації

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного місцевого жителя за виправдування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений під час воєнного стану неодноразово поширював через власний акаунт у забороненій соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії рф.

Він розповсюджував дописи, в яких окупація українських міст визначалась як успішне проведення «спецоперації рф» на території України.

Чоловік репостив антиукраїнські публікації із пропагандистських груп у соцмережі, а також заяви керівництва збройних сил рф щодо «звільнення» Луганщини та радів успіхам ворожих військ.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в області.

Івано-Франківська обласна прокуратура