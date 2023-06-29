В Івано-Франківську судитимуть шантажиста, який вимагав кошти в жінки з інвалідністю

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 54-річного чоловіка за фактом вимагання коштів під час воєнного стану ( ч.4 ст.189 КК України).

Слідством встановлено, що житель Заболотівської селищної територіальної громади на сайті знайомств познайомився із жінкою, яка має групу інвалідності. Під час віртуальних стосунків чоловік, увійшовши у довіру останньої, отримав від неї фотографії та відео інтимного характеру.

Надалі з квітня 2022 року він вимагав та отримував від жінки кошти за те, що не розповсюдить її фото та відео.

З березня 2022 року по квітень 2023 року зловмисник через шантаж та погрози отримав від потерпілої понад 300 000 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від від семи до дванадцяти років позбавленням волі із конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура