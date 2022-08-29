В Івано-Франківську взяли під варту чоловіка, який порізав свою дружину

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру 47-річному жителю обласного центру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень власній дружині (ч. 1 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що зловмисник перебуваючи по місцю свого проживання, будучи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклого сімейного конфлікту, завдав потерпілій декілька цілеспрямованих ударів ножем у ділянку грудної клітки, потилиці та правої кінцівки, після чого втік з місця події.

У результаті неправомірних дій нападника, жінці заподіяно тілесні ушкодження у вигляді множинних різаних ран шиї, живота, стегна, проникаючого ножового поранення живота, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, які є небезпечними для життя в момент спричинення.

28 серпня 2022 року чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

29 серпня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Івано-Франківська обласна прокуратура