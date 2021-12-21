В Івано-Франківську взято під варту підозрюваного у смертельній ДТП, який перебував у міжнародному розшуку

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За клопотанням Івано-Франківської обласної прокуратури взято під варту місцевого жителя, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

У листопаді 2021 року компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії задоволено клопотання про видачу чоловіка правоохоронним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності. Його екстрадовано до України.

В Івано-Франківську взято під варту підозрюваного у смертельній ДТП, який перебував у міжнародному розшуку

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем ГАЗ-31105, на автодорозі в с. Креховичі Рожнятівського району перевищив швидкість та допустив зіткнення із автомобілем Mitsubishi L-300, який стояв на узбіччі. Внаслідок ДПТ загинув пасажир ГАЗ-31105.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури

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