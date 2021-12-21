В Івано-Франківську взято під варту підозрюваного у смертельній ДТП, який перебував у міжнародному розшуку

За клопотанням Івано-Франківської обласної прокуратури взято під варту місцевого жителя, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

У листопаді 2021 року компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії задоволено клопотання про видачу чоловіка правоохоронним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності. Його екстрадовано до України.

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем ГАЗ-31105, на автодорозі в с. Креховичі Рожнятівського району перевищив швидкість та допустив зіткнення із автомобілем Mitsubishi L-300, який стояв на узбіччі. Внаслідок ДПТ загинув пасажир ГАЗ-31105.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури