В Івано-Франківську за виправдовування російської агресії повідомлено про підозру уродженці Росії

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури мешканці обласного центру повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана – 64-річна уродженка РФ, яка тривалий час проживає в Івано-Франківську, з травня 2022 року неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдовування збройної агресії РФ.

Вона систематично розповсюджувала дописи із негативною оцінкою української влади, а збройну агресію представляла як внутрішній громадянський конфлікт, глорифікувала представників окупантів. Як учасниця проросійських груп та прихильниця пропагандистів ділилася дописами, в яких війна подавалась як «визволення від фашизму», а українців називали «нацистами» і «терористами».

В ході обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці вилучили телефон та комп’ютер, які вона використовувала для інформаційної підтримки у підривній діяльності проти України. До суду скеровано клопотання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу – тримання під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура