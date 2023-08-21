В Івано-Франківську затримали хулігана, який, вистрілив з пістолета у чоловіка

Правопорушник поранив чоловіка на вулиці пізно ввечері. Потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарні. Винуватця затримали поліцейські. Усі причини та обставини слідчі з’ясують у ході розпочатого кримінального провадження.

20 серпня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку, де чути постріл. Подія мала місце в обласному центрі по вулиці Пулюя.

На місце вчинення злочину одразу ж прибули патрульні поліцейські, криміналісти та слідчо-оперативна районного управління поліцїї. В ході проведення першочергових дій встановили, що 25-річний місцевий мешканець грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл із предмета схожого на пістолет у чоловіка, який проживає в сусідньому будинку.

Після скоєного зловмисник покинув місце злочину. Невдовзі його затримали поліцейські.

Потерпілого, 2000 року народження, уродженця Коломийського району, госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальної рани лівого стегна.

Фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу судом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті щодо дій, вчинених із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці опитують ймовірних свідків, переглядають камери відеонагляду та проводять всі відповідні слідчі дії для встановлення причин злочину.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини