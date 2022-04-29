В Івано-Франківську злодій у період воєнного стану здійснив близько десяти крадіжок

Поліцейські викрили зловмисника і затримали його. 31-річному чоловіку загрожує максимальне покарання.

27 квітня до правоохоронців звернулась 38-ми річна мешканка Івано-Франківська. Вона повідомила, що в її магазин проник невідомий чоловік і вкрав товар. На місце оперативно виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника правоохоронці затримали «на гарячому». Поліцейські встановили, що затриманий чоловік причетний до вчинення серії аналогічних злочинів. Більше того, зловмисник уже судимий за майнові злочини.

Слідчі затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Нагадуємо, що крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства за скоєння таємного викрадення майна, учиненого в умовах воєнного або надзвичайного стану, винним особам може загрожувати позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини