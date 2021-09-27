В Івано-Франківську зловмисник проник у квартиру та з ножем накинувся на господаря — працівника поліції

При спробі затримання фігурант наніс власнику помешкання ножові поранення та втік. Потерпілого госпіталізували. На пошуки правопорушника були орієнтовані всі поліцейські служби. Завдяки злагодженим діям правоохоронців Івано-Франківщини та Львівщини зловмисника затримали.

23 вересня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що на вулиці вона побачила закривавленого чоловіка.

За адресою виклику прибули керівники поліції Івано-Франківщини, слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області, оперативні працівники карного розшуку, працівники Івано-Франківського управління ДВБ НПУ, криміналісти, кінологи та патрульна поліція.

Поліцейські на місці події встановили, що потерпілим виявився 35-річний працівник поліції. Чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці провели комплекс першочергових невідкладних слідчих (розшукових) дій, встановили свідків та очевидців події, переглянули відео з камер спостереження. На затримання нападника були орієнтовані наряди поліції.

Через декілька годин у Львові оперативники карного розшуку обласної поліції, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, спільно з оперативними працівниками і спецпризначенцями КОРД, в Львівській області затримали зловмисника.

Затриманий — 43-річний уродженець Львівщини, який проживає в Івано-Франківську, раніше судимий за скоєння квартирних крадіжок.

Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Слідчі слідчого управління обласної поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 «Розбій», ч. 2 ст. 15 та п. 6 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння злочинів на території області.

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини