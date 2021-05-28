В Ивано-Франковске мужчина нашел в мусорном баке живого младенца

Ребенка срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Сегодня около 17:50 в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке обнаружил новорожденного мальчика. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативная группа, работники которой выяснили, что прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы.

«Младенец срочно госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают помощь мальчику», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обставить события и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Также обращаются к гражданам с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении личности, которая оставила младенца.