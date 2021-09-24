В Ивано-Франковске полицейскому нанесли 14 ножевых ранений

В Ивано-Франковске сообщили о подозрении 43-летнему мужчине за совершение разбойного нападения и покушение на убийство работника полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

Установлено, что 23 сентября злоумышленник с целью ограбления проник в квартиру 35-летнего работника полиции, который тогда находился в помещении, и напал на него с ножом.

Во время разбоя нападающий нанес полицейскому множественные ножевые ранения — 14 колото-резаных ран, из них три в область шеи, три — грудной клетки, одно — с повреждением легкого.

Пострадавший был доставлен в больницу, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Злоумышленник задержан по ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст.15, п. 6 ч. 2 ст 115 КК України). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.