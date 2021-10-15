В Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил ребенка и сбежал (видео)

Девочка с матерью переходили дорогу на «зебре».

В Калуше водитель мотоцикла насмерть сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Его задержали.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября. В 19:40 в полицию сообщили, что по улице Богдана Хмельницкого водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель с места происшествия скрылся. Ребенок скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Следователями по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Позже в Департаменте уголовного розыска сообщили, что водителя разыскали.

За рулем мотоцикла находился 17-летний житель одного из сел Калушского района. Следователи выясняют, в каком состоянии он находился и почему покинул место совершения дорожно-транспортного происшествия. // УНИАН