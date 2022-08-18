В Ізмаїлі двох чоловіків судитимуть за спричинення жінкам тілесних пошкоджень та погрозу вбивством

Ці правопорушення передбачені ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України.

40-річний чоловік підняв руку на колишню дружину, коли приходив відвідати спільну дитину. 28-річна жінка сповістила про кривдника в поліцію і насильницькі дії громадянина припинила група реагування на факти домашнього насильства.

49-річний чоловік побив сусідку під час сварки з нею, що спалахнула біля їхніх обійсть. Після конфлікту на тілі 27-річної жінки залишилися синці, але правопорушнику виявилося цього замало. Він виніс з будинку ніж і, розмахуючи ним, почав погрожувати вбивством. Потерпіла викликала працівників поліції, і розлюченого громадянина вгамувала слідчо-оперативна група.

«Розслідування даних кримінальних проступків було покладене на підрозділ дізнання. Дізнавачі зібрали докази вини фігурантів і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури обом оголосили підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні, передбаченому ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. А старшому за віком чоловіку – ще й в погрозі вбивством за ч. 1 ст. 129 ККУ. Матеріали справ з обвинувальними актами вже скеровані до суду», – повідомила начальниця сектору дізнання Ізмаїльського районного відділу поліції Наталя Мариморович.

Зазначимо, що умисне легке тілесне ушкодження карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. За погрозу вбивством чинне законодавство передбачає покарання арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області