В Ізмаїлі двоє чоловіків скоїли розбійний напад на літню подружню пару

Аби потрапити в будинок пенсіонерів, зловмисники, ховаючи обличчя за балаклавами, чатували їх біля входу, а потім зв’язали, пригрозили пістолетом і забрали заощадження. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Кілька днів тому на спецлінію 102 про подію повідомили потерпілі. Вжитими заходами співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції встановили, що на світанку місцевий житель та його приятель з іншої області проникли на подвір’я 72-річного чоловіка і його 71-річної дружини, перескочивши через паркан. Дочекавшись, коли господар вийде на вулицю, зловмисники зв’язали йому та жінці руки кабельними стяжками, а потім залякали пістолетом, щоб дізнатися, де знаходяться гроші. Забравши з оселі майже 93 тисячі гривень, правопорушники втекли.

Проте, за кілька годин поліцейські розшукали їх на Одещині та Миколаївщині і затримали у процесуальному порядку. Ними виявилися раніше засуджені чоловіки віком 56 та 62 років.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці вилучили більшу частину викрадених коштів, які ті поділили між собою і почали витрачати, мобільні телефони, одяг та маски, в яких чоловіки знаходились у момент скоєння злочину, два пістолети, схожі на сигнальний та пневматичний, з набоями та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Крім того, у молодшого за віком фігуранта вилучили велику кількість речовини рослинного походження, схожої на марихуану. Частину речових доказів скеровано на експертні дослідження.

«Нині ми повідомили фігурантам про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років із конфіскацією майна. Наразі ми клопочемо щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В ході подальшого досудового розслідування буде дана остаточна правова кваліфікація діям правопорушників. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури», – розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини