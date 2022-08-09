В Ізмаїлі оперативно викрили містянина, який проник в оселю, коли господиня спала, і пограбував її

Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує покарання, передбачене ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України.

Через вікно, відчинене на провітрювання, зловмисник пробрався вночі в квартиру на другому поверсі багатоповерхівки. Вдома відпочивала 39-річна господиня, але її присутність не збентежила правопорушника і він почав нишпорити по оселі в пошуках майна. Щойно жінка прокинулася і стала дзвонити на спецлінію «102», правопорушник схопив її за волосся, зірвав з шиї золотий ланцюжок і втік.

Правоохоронцям знадобилося менше години, щоб за наданими потерпілою прикметами розшукати зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 25-річний житель міста. В якості речового доказу у молодика вилучили частину розірваного ланцюжка, що належав пограбованій жінці.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили фігуранту підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років», – повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського РВП Андрій Мащенко.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області