В Ізмаїльському районі водій на смерть збив велосипедиста (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася вчора, 17 жовтня, близько 23-ї години на одній із вулиць у місті Кілія, загинув велосипедист.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 32-річний водій легкового автомобіля здійснив наїзд на 73-річного чоловіка, який їхав попереду на велосипеді в попутному напрямку. Керманич автівки пояснив, що не помітив велосипедиста.

На жаль, потерпілий загинув. Водія автівки перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу полії.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою і дотримуйтеся такого швидкісного режиму, щоб зуміти вчасно зреагувати на її зміни. Велосипедистам окремо нагадаємо, що велосипед повинен бути обладнаний світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – помаранчевого, позаду – червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини