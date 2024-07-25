В Ізмаїльському районі водійка збила на смерть шестирічного хлопчика

Автопригода сталася сьогодні, 25 липня, близько 14-ї години на території Ренійської територіальної громади, в межах села Орлівка.

Попередньо поліцейські встановили, що 37-річна водійка легковика «ВАЗ» не вибрала безпечну швидкість та здійснила наїзд на 6-річного хлопчика, коли той вибіг на дорогу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми, які, на жаль, виявилися несумісними з життям. Хлопчик помер у лікарні.

Керманич «ВАЗу» не постраждала, наразі її перевіряють на стан алкогольного сп’яніння.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Поліцейські вкотре наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху. Не перевищуйте дозволену швидкість, а при виконанні будь-яких маневрів маєте впевнитися, що це буде безпечно для вас та інших учасників дорожнього руху.

Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини