В Ізяславі 34-річна жінка через ревнощі побила співмешканку колишнього чоловіка
Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Подія сталася минулого місяця у місті Ізяслав. У центрі міста жінка помітила колишнього чоловіка разом з новою співмешканкою.
Через ревнощі підозрювана схопила опонентку за волосся, нанесла удар ногою та повалила не землю. Внаслідок цього у потерпілої діагностовано переломи кісток, що відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Санкція статті передбачає альтернативне покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі строком до трьох років.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області
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