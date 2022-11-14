В Ізяславі 34-річна жінка через ревнощі побила співмешканку колишнього чоловіка

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Подія сталася минулого місяця у місті Ізяслав. У центрі міста жінка помітила колишнього чоловіка разом з новою співмешканкою.

Через ревнощі підозрювана схопила опонентку за волосся, нанесла удар ногою та повалила не землю. Внаслідок цього у потерпілої діагностовано переломи кісток, що відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає альтернативне покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі строком до трьох років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області