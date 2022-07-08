В Ізюмі дві експоліцейські підтримали агресора та добровільно вступили до лав так званої «Народної міліції» 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом колишнім поліціянткам за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Ізюм 23-річна та 31-річна колишні поліцейські добровільно перейшли на бік країни-агресора. Підозрювані вступили до лав псевдооргану окупантів, а саме так званої «Народної міліції».

Крім того, експоліціянтки вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель м. Ізюм.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура