В Кагарлику керівницю товариства підозрюють у заволодінні державними коштами

За процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури повідомлено по підозру директорці товариства з обмеженою відповідальністю, за фактом заволодіння бюджетними коштами на користь очолюваного товариства у великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Дії посадової особи кваліфіковано за ч.4 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України.

Встановлено, що у 2019 році між Управлінням освіти Кагарлицької районної державної адміністрації та товариством було укладено договір про закупівлю вугілля кам’яного за державні кошти на загальну суму 680 тис гривень.

В подальшому, керівниця ТОВ, достовірно знаючи що вугілля не відповідає якісним показникам, з метою заволодіння бюджетними коштами поставила вугілля низької якості до трьох навчальних закладів Кагарлицького району, замість обумовленого укладеним договором вугілля найвищої якості – марки «АКО», внісши при цьому завідомо неправдиві відомості до рахунків – фактур, видаткових накладних, актів приймання – передачі вугільної продукції та товарно – транспортних накладних. Експертизи, проведені у ході досудового розслідування, встановили невідповідність показникам ДСТУ більше 60 тон поставленого твердого палива, вартість якого станом на момент поставки була майже вдвічі меншою аніж ціна, яку із бюджетних коштів сплатив товариству відділ освіти Кагарлицької РДА.

Так, внаслідок порушення товариством з обмеженою відповідальністю істотних умов укладеного договору, а саме — постачання товару, який не відповідає передбаченим у договорі вимогам, відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації спричинено збитки в розмірі понад 243 тис. гривень.

Наразі керівниці ТОВ повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання фігурантці провадження запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури