В Кам’янці-Бузькій після бійки в кафе чоловік потрапив до реанімації, його кривдника взяли під варту

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному чоловіку. Йому інкримінують нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 26 грудня цього року у місті Кам’янка – Бузька в одному із кафе двоє місцевих мешканців відпочивали та розпивали разом алкогольні напої.

Між ними виникла суперечка, в ході якої підозрюваний почав бити кулаками по голові та тілу 34-річного чоловіка. Внаслідок чого потерпілий втратив рівновагу та впав на підлогу, а нападник почав його копати ногами по тілу.

Однак на цьому він не зупинився, відтягнув лежачого потерпілого на середину залу і знову продовжив побиття.

Як наслідок місцевий мешканець отримав численні тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню. На даний момент він знаходиться у реанімації.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури