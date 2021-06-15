В Каменском чиновник горсовета обещал директору ООО за взятку повлиять на налоговиков

За взятку в 3 тыс. долларов США начальник отдела Каменского горсовета обещал директору ООО минимальный штраф от налоговиков.

Чиновнику уже вручено уведомление о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

— Вручено уведомление о подозрении начальнику отдела Каменского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — отмечается в сообщении. —

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Днепр вечерний