В Каменском чиновник горсовета обещал директору ООО за взятку повлиять на налоговиков
За взятку в 3 тыс. долларов США начальник отдела Каменского горсовета обещал директору ООО минимальный штраф от налоговиков.
Чиновнику уже вручено уведомление о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
— Вручено уведомление о подозрении начальнику отдела Каменского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — отмечается в сообщении. —
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Днепр вечернийTweet