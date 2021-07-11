В Каменском грабитель унес из отделения микрофинансовой организации 30 тысяч

В городе Каменское в Днепропетровской области мужчина в маске совершил разбойное нападение на отделение микрофинансовой организации.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

8 июля, около 20:00, неизвестный в маске зашел в помещение организации и начал угрожать сотрудникам огнестрельным оружием. Злоумышленник забрал 30 тысяч гривен и скрылся с места преступления. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Полиция разыскивает грабителя, детали случившегося выясняются.