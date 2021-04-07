В Киеве экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми и автомобиль супруги (фото)

Поджигателя задержали, начато уголовное производство.

В Киеве экс-депутат сжег жене авто и пытался сжечь квартиру.

Об этом в Telegram сообщает «Киев Оперативный».

По данным канала, вчера вечером в полицию поступило сообщение о домашнем насилии.

Как только полицейские прибыли на место, местные жители начали жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже.

Как сообщается, жители были эвакуированы, а поджигатель задержан.

Оказалось, что на момент поджога в квартире находилась жена экс-депутата и четверо несовершеннолетних детей.

Также со слов соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе мужчина поджег Mercedes своей жены.

«По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении», — рассказали «Сегодня» в полиции.

По данным издания, речь идет о Виталии Даниленко, который в 2014-м возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта. // УНИАН