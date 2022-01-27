В Киеве грабители расстреляли мужчину и отобрали у него около десяти миллионов

В Киеве произошло жестокое ограбление. Мужчину расстреляли из-за большой суммы денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный .

Нападение произошло в В Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.

«Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.