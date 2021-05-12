В Киеве хозяин собаки без поводка и намордника ранил ножом мужчину и женщину

Медики оказали помощь пострадавшим на месте, а мужчине теперь грозит тюрьма

В Киеве задержали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки мужчины, которая бросалась на прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину. Как оказалось, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а домашнее животное подбежало к ним и начало лаять.

«На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину – в лицо», – говорится в сообщении ведомства.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Правоохранители задержали 45-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. // «Сегодня»