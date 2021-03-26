В Киеве мужчина, бросая бутылки из окна, повредил 8 машин (видео)

В Соломенском районе Киева 25 марта мужчина, бросая бутылки из окна 5 этажа дома, расположенного на улице Волынской, повредил 8 автомобилей.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, хулиганство со стороны киевлянина пресекли правоохранители.

«У мужчины проблемы с психическим здоровьем – его родители закрывают, чтобы он никуда не убежал и не попал в дурную историю. Вечером ему было скучно, и он начал из окна бросать бутылки. На место происшествия вызвали врачей, которые его осмотрели и госпитализировали. После медосмотра его отпустили домой с родителями, которые за ним приехали», – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что заявления по факту повреждения автомобилей написали только два человека. Ими будет заниматься участковый.