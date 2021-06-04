В Киеве мужчина убил своего отца топором

В ходе расследования жесткого убийства, которое произошло в Киеве еще в январе 2021 года, выяснили, что 27-летний мужчина был невменяемым. В итоге его отправили на принудительное лечение.

Преступление случилось в начале января 2021 в квартире на улице Кисловодской в ​​Деснянском районе столицы. Сообщает Информатор со ссылкой на прокуратуру Киева.

Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого последний взял в руки топор, нанес по голове отца не менее 6-ти ударов, чем вызвал открытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода. От указанного повреждения мужчина скончался в больнице.

Однако, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию 27-летний мужчина не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Указанное ходатайство судом удовлетворено полностью.