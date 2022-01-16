В Киеве мужчина угнал Mercedes, протаранил авто и влетел в забор (фото)

В воскресенье ночью, 16 января, в Киеве на улице Антоновича мужчина угнал Mercedes С200, но проехал всего пару километров и столкнулся сначала со Smart, а потом с забором.

Инцидент произошел около 4:00 утра. Как рассказал владелец Mercedes С200, он случайно оставил ключи в автомобиле, из-за чего машина не замкнулась. Сообщает Информатор с места событий.

Владельцы мерседеса переезжали и оставили в багажнике коробку. В ней был запасной ключ от машины.

Угонщик по стечению обстоятельств смог завести машину с кнопки и решил покататься. По его словам, ехал 200. По пустой дороге. Возле ТРЦ Ocean Plaza в сторону центра ехал Smart. Угонщик влетел в него, а потом в забор.

На месте работали следственно-оперативная группа, и патрульная полиция. К счастью, обошлось без пострадавших.