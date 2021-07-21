В Киеве мужчина ворвался в квартиру и порезал ножом двух женщин

В Киеве мужчина ворвался в квартиру на улице Курнатовсткого и порезал ножом двух женщин.

По словам очевидцев, пострадавшие уже в «скорой» назвали имя нападавшего, передает УНН.

На улице Курнатовсткого две женщины тяжело пострадали от рук нападающего. Обе потеряли много крови: мать получила ранения в шею, а ее дочь несколько проникающих ранений в область живота.

В тяжелом состоянии их доставили в больницу.

По словам очевидцев, находясь в «скорой» женщины успели сказать имя нападавшего. Также известно, что мужчину всего в пятнах крови видели местные, когда он убегал с места происшествия.

На месте работают следователи главного управления, патрульные ориентированы на поиски преступника.

По словам соседей, пострадавшие могли заниматься сбытом наркотиков, а подозреваемый мог быть одним из их клиентов. Информация об этом проверяется полицией.