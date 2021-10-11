В Киеве «неадекватный» водитель «посчитал» отбойники и протаранил несколько авто, уходя от полиции

ДТП в Киеве устроил человек явно «не нашей национальности», узнали журналисты.

В Киеве водитель на иномарке «посчитал» отбойники, устроил аварию, был заблокирован и пытался сбежать.

Злоумышленник передвигался на авто «Hyundai», его поймали сотрудники одной из охранных компаний и передали сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

По его данным, «неадекватный» водитель протаранил несколько машин и пытался скрыться.

На канале также появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП.

«Гражданин явно не нашей национальности… посчитал отбойники на Шухевича, потом решил от нас убегать на Перова, после чего ловили его на Маяковского, устроил ДТП, после чего был заблокирован, пытался сбежать – поймали», – рассказал очевидец. // УНИАН