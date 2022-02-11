В Киеве осужден водитель грузовика, сбивший по-пьяни на переходе двух человек, один из которых скончался

В Оболонском районе Киева водитель грузовика «МАН» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Суд приговорил водителя к 8 годам лишения свободы.

Суд Киева к 8 годам лишения свободы приговорил водителя грузовика по факту совершения ДТП со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286-1 ч. 2, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Сообщает Информатор о ссылкой на прокуратуру Киева.

Событие произошло 15 октября 2021 на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.Водитель грузовика «МАН», 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе.

Прокурором в суде доказано, что водитель грузовика «МАN», находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин 1977 и 1996 годов рождения были госпитализированы. Один из них в этот же день скончался в больнице.

По результатам судебного разбирательства водитель приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшей стороне более 500 тыс. гривен морального и материального ущерба. Обвиняемый находится под стражей.