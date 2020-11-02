В Киеве открыли уголовное дело из-за работы развлекательного заведения ночью

В Киеве полиция открыла уголовное дело против развлекательного заведения, работавшего ночью. На работника этого заведения ранее уже составляли админпротокол.

Об этом сообщает Национальная полиция.

На улице Большой Васильковской полиция обнаружила заведение, которое работало и принимало клиентов в 22:30, нарушая запрет на их деятельность после 22 часов.

В помещении сразу же был проведен обыск, во время которого изъяли подтверждающие работу заведения в ночное время документы — чеки, записи с камер наблюдения и другие доказательства.

По факту нарушения открыто дело по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил касательно карантина людей).

Также отмечается, что за последние сутки полиция составила 58 административных протоколов на сотрудников различных заведений. Им грозят штрафы от 34 до 170 тысяч гривен. // РБК-Украина