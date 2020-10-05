В Киеве папаша-отморозок поджег диван в комнате с ребенком: 6-летний мальчик погиб

В понедельник, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды произошел пожар в квартире на 7 этаже. Мужчина поджег диван, в комнате был 6-летний ребенок. Он погиб в пожаре.

Пожар произошел по адресу проспект Правды, 31а. В квартире на 7-этаже мужчина после конфликта с женой поджог диван. Сообщает Информатор.

По предварительной информации, шестилетний ребенок, который находился в комнате, где был поджог, умер в огне. Комната выгорела полностью. Площадь пожара составила 20 квадратов. После ликвидации возгорания на кухне нашли подозрительный предмет.

На месте работают взрывотехники, спасатели ГСЧС, СОГ, медики. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Платон Бережной, фото автора