В Киеве раскрыли производство поддельных антисептиков, на которые потратили миллионы из бюджета

Предприятие победило в конкурсных торгах КГГА на общую сумму более 19 млн грн.

В Киеве налоговая милиция прекратила производство фальсифицированных средств дезинфекции, которые закупались за бюджетные средства.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, разоблачены служебные лица одного из столичных предприятий, которые поставляли некачественные дезинфицирующие средства.

Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 они победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации на общую сумму свыше 19 млн грн. «И, начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам», — говорится в сообщении.

В ходе санкционированных судом обысков изъята финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о фактах хищения бюджетных средств. Кроме того, в производственном помещении, расположенном в одном из населенных пунктов вблизи Киева, остановлено нелегальное производство фальсифицированных дезинфицирующих средств, и изъято почти 1,2 тыс. литров «готовой продукции». Кроме того, изъято 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготавливались так называемые «антисептики». Было изъято также оборудование, с помощью которого «товар» фасовали в розничную тару.

Сейчас досудебное расследование продолжается, образцы изъятого будут направлены на экспертизу с целью определения степени вреда, который может быть нанесен здоровью людей в результате их использования. // УНИАН