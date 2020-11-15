В Киеве с применением слезоточивого газа задержали пьяных «борцов» с автозеркалами
В Киеве на улице Смелянской двое нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. Правоохранители их задержали.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во время задержания мужчины пытались совершить нападение на правоохранителя, сообщает пресс-служба полиции.
«Инспекторам пришлось применить спецсредства — газ раздражающего воздействия и наручники», — говорится в сообщении.
Задержанных лиц доставили в Соломянское управление полиции. За совершенные правонарушения на мужчин составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение сотрудникам полиции), ст. 173 (Мелкое хулиганство).
Задержанных передали следователю для предоставления правовой квалификации действиям мужчин. // РБК-УкраинаTweet