В Киеве с применением слезоточивого газа задержали пьяных «борцов» с автозеркалами

В Киеве на улице Смелянской двое нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. Правоохранители их задержали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время задержания мужчины пытались совершить нападение на правоохранителя, сообщает пресс-служба полиции.

«Инспекторам пришлось применить спецсредства — газ раздражающего воздействия и наручники», — говорится в сообщении.

Задержанных лиц доставили в Соломянское управление полиции. За совершенные правонарушения на мужчин составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение сотрудникам полиции), ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Задержанных передали следователю для предоставления правовой квалификации действиям мужчин. // РБК-Украина