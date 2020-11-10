В Киеве суд заново рассмотрит дело относительно николаевца, который убил током любовницу и задушил ее дочь

Киевский апелляционный суд отправил на новое рассмотрение уголовное производству относительно жителя Николаева, обвиняемого в убийстве в столичной квартире женщины и ее дочери.

Об этом свидетельствует соответствующее определение суда.

Как известно, в 2019 году суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Николаева, который во время интима в 2015 году случайно убил свою партнершу током, а испугавшись разоблачения, задушил ее дочь. Ему также засчитали содержание под стражей с 31 марта 2015 года и до вступления приговора в силу как один день за два, применив норму так называемого «закона Савченко». Таким образом на момент вынесения приговора он уже «отсидел» более девяти лет от назначенного срока.

Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным с квалификацией по части 1 статьи 119 («Убийство по неосторожности»), части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 3 статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение») УК Украины.

В апелляции обвиняемый просил отменить приговор в отношении него, поскольку считал, что доказательства являются недопустимыми и его осудили без учета его пояснений.

В свою очередь жалобу на приговор подали также прокурор и потерпевшая сторона, которые считают приговор слишком мягким и просили наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Прокурор отмечал, что суд первой инстанции неверно истолковал доказательства и дал неверную квалификацию преступлениям. В частности гособвинение считает, что действия обвиняемого следует квалифицировать как умышленное противоправное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений (п. 1, 4, 6, ч. 2 ст. 115 УК); разбой с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187), незаконное завладение паспортом (ч. 3 ст. 357).

В то же время апелляционная инстанция отметила, что суд первой инстанции вынужден был применять квалификацию статьи 119 УК («Убийство по неосторожности»), поскольку первая жертва якобы сама просила быть ее током. Также в апелляционном суде отметили непоследовательность обвинения и отсутствия квалификации убийства второй жертвы по пункту 9 части 2 статьи 115, то есть убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

В апелляции отметили, что суд при назначении нового рассмотрения должен более подробно квалифицировать преступление, что в интересах как прокурора с потерпевшей стороной, так и самого обвиняемого.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что при новом рассмотрении суд должен более подробно изучить и позицию обвиняемого, что он сам добровольно выдал ряд доказательств следствию, а также, что в квартире, где проживали убитые, нашли отпечатки пальцев, которые не принадлежат обвиняемому или жертвам.

В итоге апелляционный суд решил отменить приговор и направил производство на новое рассмотрение. В то же время меру пресечения для обвиняемого в виде содержания под стражей продлили еще на 60 суток. // Преступности.НЕТ