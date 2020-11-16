В Киеве у скандального судьи украли на СТО «нажитое непосильным трудом»

В пятницу вечером, 13 ноября, в Киеве обокрали судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу, который освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 Владимира Цемаха.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, происшествие случилось в Подольском районе.

«Судья был на СТО на ул. Газопроводной и в это время из его автомобиля Mitsubishi Pajero вор забрал кошелек с документами и 40 тыс. грн», – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слива ранее «прославился» рядом скандальных решений.

В частности, в 2014 году он лишил прав активиста «Автомайдана». Из-за этого участники украинского союза обращались в Высший Совет правосудия. Они просили привлечь судью к дисциплинарной ответственности, однако в постановлении заявлялось, что «срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек».

Кроме того, на судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении Евгения Грона в Борисполе в 2009 году. Украинцу были нанесены тяжелые телесные повреждения группой лиц. Дело в 2012 году было направлено в суд, и двух подозреваемых приговорили к тюремному заключению. Однако судебное решение было обжаловано в апелляционном порядке. Апелляцию рассматривал в том числе Слива.

«Поведение судей Сливы и Зиминой убеждает в одном: на сегодняшний день избежать уголовной ответственности без каких-либо сложностей может каждый, у кого есть много денег», – заявлял отец пострадавшего Николай Грона.