В Киеве в результате штурма спецназом квартиры мошенника ранен полицейский

5-летний киевлянин обманул около 200 человек, поэтому не обрадовался встрече с правоохранителями

Попытка полиции провести обыск в квартире подозреваемого закончилась ранением одного из копов, штурмом жилища силами спецназа КОРД и задержанием злоумышленника.

Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 15 часов в одном из домов на проспекте Григоренко в Дарницком районе столицы, где должен был состояться обыск.

Правоохранители пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска. Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка, рассказал подробности операции врио начальника киевской милиции Виктор Нечитайло.

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят. Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин, он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся следственные действия.

По информации Департамента киберполиции Нацполиции, задержанный предлагал организацию интернет-бизнеса «под ключ». Брал с клиентов от 27 до 60 тысяч гривен, а потом исчезал, так и не выполнив на взятые на себя обязательства. От действий мошенника пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

Однако теперь злоумышленнику грозит не только статья ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), но и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, нормы которой предусматривают лишение свободы до пяти лет. // Сегодня