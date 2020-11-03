В Киеве женщина с приятелями устроила разбойное нападение на квартиру матери

В Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого избили пожилую женщину и заставили отдать деньги.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось в одном из домов по ул. Лисковской. Вечером 1 ноября в квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников – женщина и двое мужчин.

Они избили хозяйку квартиры, 70-летнюю женщину. А ее родная дочь с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги. Преступнице, по данным источника, 41 год.

Добычей участников разбойного нападения стало около 10 тысяч гривен и ключи от автомобиля сына хозяйки квартиры (младшего брата налетчицы). Затем преступники угнали автомобиль Chery Eastar, однако правоохранители уже вернули его владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас полицейские продолжают розыск преступников. В случае поимки им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.