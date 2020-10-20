В Киеве женщина успела избить грабителя, отобравшего у нее рюкзак (фото)

В Деснянском районе Киева пенсионерка избила грабителя, который отобрал у нее рюкзак.

Об этом сообщают в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около 02:00 во вторник, 20 октября, около больницы скорой медицинской помощи по адресу улица Братиславская, 3. В полицию позвонила 66-летняя женщина и рассказала, что у нее мужчина силой отобрал рюкзак. В особых приметах она указала, что он может быть «немного» травмирован, ведь женщина оказывала сопротивление.

Через короткое время правоохранителям удалось найти злоумышленника. Однако он был весь избит и в крови. На опознании потерпевшая узнала вора и свой рюкзак.

Отметим, на фото видно, что пенсионерка, видимо, сильно била мужчину, ведь все его лицо в крови. // Апостроф