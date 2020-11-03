В Кировоградской области главу сельсовета подозревают в махинациях с ремонтом Дома культуры почти на ₴700 тыс.

Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств, выделенных на восстановление дома культуры в одном из поселков Знаменского района Кировоградской области.

Об этом УНН сообщили в прес-службе УСБУ в Кировоградской области.

«По предварительным данным следствия, в марте 2018 года глава сельсовета совместно с руководителем коммерческой структуры заключили договор на проведение капремонта местного учреждения культуры на сумму более 1,2 миллиона гривен. Согласно документу подрядчик должен был, в частности, заменить кровлю и осуществить утепление здания. Установлено, что чиновник подписала соответствующий договор без экспертного отчета по проектно-сметной документации и соответствующего разрешения на начало строительных работ на объекте», — говорится в сообщении.

Указывается, что также правоохранители зафиксировали завышение подрядчиком стоимости стройматериалов и внесение в акты выполненных работ ложных сведений об объемах строительства.

«Из-за сделки местный бюджет понес убытки на сумму почти 700 тысяч гривен. Сейчас главе сельского совета сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в СБУ.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении другого фигуранта, руководителя коммерческой структуры, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 присвоение чужого имущества, которое совершено в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, уже направлены в суд.