В Кишиневе похитили украинского судью-взяточника Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск

В Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову.

Об этом 3 апреля рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в столичной полиции, передает NewsMaker.

Как рассказал адвокат, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева.

«Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чьё ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции», — призвал адвокат, добавив, что случившееся заставляет его «сомневаться в способности государства защищать».

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения. «Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело», — рассказала она.

Отметим, что 3 марта Высшая судебная палата рассматривает ходатайство Чауса о предоставлении политического убежища. По словам адвоката, решение будет принято в конце апреля.

Напомним, что в 2016 года украинские правоохранительные органы поймали судью Чауса на взятке $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в банки, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие задержать судью и привлечь его к уголовной ответственности.

После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. RISE Moldova предполагает, что судья сбежал с помощью приближенных Владимира Плахотнюка Дорина Дамира и бизнесмена Вячеслава Турку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту Турку. Его объявили в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В 2017 году Чауса задержали в Кишиневе по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Затем по запросу украинских властей его перевели в изолятор Антикоррупционной прокуратуры для последующей экстрадиции. В октябре 2017 года Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища, но Молдова его отклонила.

Позже дело Чауса в Молдове закрыли. В 2019 году журналисты видели его в Кишиневе.