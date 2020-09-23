В Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка з розбитою головою та ножицями в шиї

В Києві у лісопарковій зоні на Лисій горі перехожий знайшов бездиханне тіло чоловіка з ножицями у шиї.

На місце негайно виїхали правоохоронці.

Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаних ран в ділянці шиї, чоловік також мав рани на голові, попередньо, через удари цеглиною.

Особа на даний час не встановлена, тіло пролежало орієнтовно кілька діб.

Обставини пригоди з’ясовує слідчо-оперативна група. // Вартові еспресо