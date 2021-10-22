В Києві у двох затриманих наркокур’єрів вилучили психотропи та наркотики на мільйон гривень

Чоловік та жінка, які мали давні дружні стосунки, працювали на один з Інтернет-магазинів з продажу заборонених речовин. За допомогою поштових відправлень вони надсилали «клієнтам» по всій державі оптові партії канабісу, амфетаміну та пігулок «екстазі». Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники столичного управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Дарницького управління поліції викрили протиправні дії двох зловмисників, котрі займалися збутом наркотиків та психотропів.

Поліцейські встановили, що раніше судимий 43-річний чоловік разом із 22-річною спільницею працювали в Інтернет-крамниці, створеній у месенджер-каналі. Вони «спеціалізувалися» на збуті амфетаміну, канабісу та пігулок «екстазі».

«Товар» отримували поштою від логістичних компаній, при цьому для конспірації своєї діяльності орендували квартиру, де обладнали фасувальний цех від цього наркомагазину. Після надходження коштів у криптовалюті надсилали оптові партії замовникам у різні регіони.

Правоохоронці затримали жінку неподалік поштового відділення, коли вона йшла відправити чергову посилку, – кілограм амфетаміну та пів кілограма «шишок» канабісу.

Водночас за місцем проживання підозрюваних проведено невідкладний обшук та вилучено 500 пігулок «екстазі» та 2,5 кг канабісу.

Сума вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень.

Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За незаконні оборудки з наркотиками та психотропами дилерам загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України