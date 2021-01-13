В Києві виявлено склад із незаконним зберіганням алкогольних напоїв

Службовці ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили склад товарів акцизної групи.

Декілька осіб на території міста Києва та у Київській області організували незаконне зберігання та збут алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових приміщеннях на території ринку.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві провели обшук нежитлових приміщень, під час якого з незаконного обігу вилучили лікеро-горілчані вироби (горілка, віскі, коньяк) — близько 7 тис. літрів.

Вилучені та арештовані товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю понад 2,5 млн гривень передані на відповідальне зберігання.

ДФС