В Києві затримали банду кишенькових злодіїв при спробі підкупити начальника відділу поліції на залізничному вокзалі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ НП у м. Києві викрито та затримано кишенькових злодіїв при спробі надати неправомірну вигоду у сумі 1, 2 тис. доларів США начальнику одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 185 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

За вказану неправомірну вигоду правоохоронець повинен був забезпечити вказаним особам не притягнення їх до передбаченої законом відповідальності за систематичне вчинення кишенькових крадіжок на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».