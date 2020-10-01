В Києві затримали банду кишенькових злодіїв при спробі підкупити начальника відділу поліції на залізничному вокзалі
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ НП у м. Києві викрито та затримано кишенькових злодіїв при спробі надати неправомірну вигоду у сумі 1, 2 тис. доларів США начальнику одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 185 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.
За вказану неправомірну вигоду правоохоронець повинен був забезпечити вказаним особам не притягнення їх до передбаченої законом відповідальності за систематичне вчинення кишенькових крадіжок на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський».
Поліцейський повідомив про незаконну пропозицію своє керівництво, після чого спільно з прокуратурою були проведені заходи з документування злочину.
Зловмисників затримали безпосередньо під час надання неправомірної вигоди працівнику поліції.
Наразі вказаним особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі від 160 тис. гривень до 315 тис. гривень.
УК