В коледжі на Черкащині двоє студентів погрожували здійснити розстріл одногрупників

СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте».

За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили:

два пістолети,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ