В колонии на Сумщине осужденного уличили в телефонном мошенничестве
Злоумышленник, предлагая желающим услуги по перегону автомобилей из-за границы, выманивал у людей денежные средства.
По полученной оперативной информации, сотрудники сектора криминальной полиции, совместно с оперативными работниками Конотопского исправительного центра №130, задокументировали преступную деятельность 27-летнего осужденного исправительного центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мошенник под видом перегона авто из-за рубежа, выманивал у граждан деньги. Во время санкционированного обыска в камере осужденного следователями изъято 10 использованных SIM-карты, банковские карты, мобильный телефон и ноутбук.
Сейчас личности потерпевших от действий мошенника устанавливаются по всей территории Украины.
В полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Следователями Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, уже сообщено злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. // ДанкорTweet