В Коростышеве рейдеры напали на карьер с техникой под прикрытием 70-ти автоматчиков (фото)

Накануне местных выборов активизирвоались рейдеры. Так в субботу, под Коростышевым, Житомирской области рейдеры попытались вывезти с территории карьера оборудование для производства щебня стоимостью около 400 тысяч у.е. При этом, действия титушек рейдеров прикрывали вооруженные автоматами сотрудники полиции в количестве около 70-ти человек!

Об этом на телеграмм-брифинге рассказал журналистам директор предприятия ТОВ «Євровантаж-К», законный владелец камнедробильной техники Богуцкий Роман, — пишет местное издание «Криминальный огляд».

По утверждению Романа, рейдеры предъявили решение Житомирского суда, которое было вынесено в пользу компании ТОВ «Західукрвибухпром», на основании недостоверных документов, не отвечающих действительности и реальному положению дел. Предприятие ТОВ «Євровантаж-К» является единственным и законным хозяином упомянутой техники и никаких операций по продаже, уступке, залогу по кредиту, и прочим действиям, никогда и ни с кем не проводила. По свидетельству адвокатов потерпевшего, одно время техника из-за кризиса и объективных трудностей стояла без работы недалеко от карьера и, видимо, привлекла внимание рейдеров.

«В результате, использовав связи в силовых органах и руководстве Житомирской области, рейдеры, представляющие якобы фирму, которая имеет право на владение техникой, начали осуществлять попытки захвата дорогого оборудования у законных владельцев», — сообщает журналист издания.

Как сообщили жертвы рейдерской атаки, 10 октября была предпринята решительная попытка вывезти технику в неизвестном направлении, с привлечением на сторону захватчиков сотрудников полиции под командованием старшего следователя Дмитрия Куликова. Сотрудники предприятия хозяина пытались воспрепятствовать похищению техники, и были вынуждены проколоть грузовику шины, дабы вывоз имущества не состоялся.

Сторона защиты предпринимателя уверена, что силовые структуры якобы куплены рейдерами, и крышуются в кабинетах на уровне губернатора Житомирской области. Они сообщили журналистам, что в любое время в отношении хозяина техники и его партнеров могут быть осуществлены любые провокации, вплоть до незаконного ареста или физических атак. Учитывая, что в Житомирской области ждать справедливости пострадавшим неоткуда, соответствующие заявления об угрозах и рейдерском захвате направлены руководству правоохранительных органов — в ОГПУ, ДБР, ГУ НПУ, МВС, Администрацию Президента Зеленского, и другие центральные структуры. Местніе СМИ продолжают наблюдать за развитием конфликта в Житомирской области…